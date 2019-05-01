خطة أوقاف أسوان لمواجهة تسلل الفكر المتطرف للمساجد بشهر رمضان

أسوان- ندى سليم

أيام معدودة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ومن أسوان إلى الإسكندرية تستعد محافظات مصر للشهر المبارك، لذا وضعت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان خريطة كاملة للاستعداد لشهر رمضان من خلال بعض القواعد والشروط لضمان تسلل الجماعات المتطرفة إلى المساجد والزوايا لتستغل الشهر الكريم فى بث الأفكار المتطرفة فى عقول المصلين.

من جانبه كشف الشيخ محمود قناوى، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، عن خطة المديرية منذ بدء الشهر الكريم وحتى احتفالات أهالى المحافظة بعيد الفطر المبارك، موضحا أن المديرية عقدت اجتماع طارئ بمديرى الإدارات والقطاعات الدينية بنطاق المحافظة للتأكيد على الأئمة بمختلف المساجد بضرورة الالتزام فى مواعيد الصلاة وخاصة صلاة التراويح، مع الالتزام بضبط النفس والهدوء واستخدام القول اللين مع المصليين، واختيار خطب لصلاة التراويح تتلاءم مع تعاليم الدين الاسلامى السمحة وتدعم نبذ العنف والتطرف.

وأشار وكيل الوزارة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من ضمن الخريطة كان مواجهة تسلل الجماعات المتطرفة إلى الزوايا والمساجد لإلقاء الندوات الدينية، والتى يبلغ عددها 1337 مسجدا، مؤكدا أنه تم إحكام السيطرة على مختلف الزوايا والمساجد من خلال إحالة أى مواطن يقوم بعقد ندوة دينية بدون تصريح مسبق إلى التحقيق وتحرير محضر ضده لدى الجهات الأمنية، وسيتم مطاردة أصحاب الفكر المتشدد من خلال عاملى المساجد الذين يرصدون اية مخالفات تحدث لسرعة التعامل معها.

فى حين أوضح "قناوى"، أن فيما يتعلق باستخدام مكبرات الصوت خلال شهر رمضان، اكد أنه سيتم منع استخدامها خلال صلاة التراويح وسيتم السماح بها عند الاذان وخطبة الجمعة فقط، ودون ذلك سيتم حظرها واستخدام السماعات الداخلية بالمسجد.

وحول تنظيم القوافل الدعوية والندوات الدينية، أكد أنه سيتم عقد ندوات دينية متعددة الموضوعات على مدار الشهر فى الجوامع الكبرى بمدينة أسوان وأهمها مسجد الجامع الكبير، ومسجد المطار، مؤكدا أن مسجد الطابية سيكون متاحا به صلاة التراويح وعقد اللقاءات الدينية على مدار الشهر، نظرا لأن غالبية المواطنين يظنون أنه تحول إلى مزار أثرى ولم يتم إقامة الشعائر الدينية به.

كما أوضح أنه تم أعداد خطة لفترة الاعتكاف التى تبدأ فى العشرة الأواخر من شهر رمضان، موضحا أنه تم تخصيص 23 مسجد للاعتكاف بمختلف نطاق المحافظة، موضحا أن من بين هذه المساجد مسجد الزهراء بكوم امبو ومسجد زين العابدين بادفو، ومسجد أبو سمبل، مؤكدا أن كافة المساجد سيتم فتحها أمام المواطنين طوال نهار رمضان وحتى انتهاء صلاة التراويح وبعد ذلك سيتم غلقها.

كما اكد أن المديرية خاطبت مديرية المساحة بأسوان، للحصول على امساكية شهر رمضان الخاصة بكل قطاعات ومناطق اسوان المختلفة، وهى امساكية مناطق مدينة اسوان حيث يرفع صلاة المغرب أول يوم فى الشهر الكريم فى تمام الساعة السادسة و19 دقيقة، وفى مدينة توشكى فى تمام الساعة السادسة و24 دقيقة حيث تبلغ عدد ساعات الصوم 15 ساعة و53 دقيقه، وفى مدينة ادفو فى تمام الساعة السادسة و21 دقيقة.

وحول الاستعداد لعيد الفطر المبارك، أوضح أنه تم تخصيص 91 ساحة بمختلف مراكز المحافظة من ادفو وحتى مدينة أبو سمبل، لأداء صلاة العيد.