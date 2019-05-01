حبس 3 متهمين بالشروع فى قتل سائق لسرقة "تاكسى" بالشروق 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 3 متهمين لشروعهم في قتل سائق تاكسى لسرقته بمدينة بدر، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "فهمي.ن ، محمد. م، عبدالغني .ع"وجميعهم عاطلين.

ترجع الواقعة لتلقى قسم شرطة بدر، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي سائق مصاب بطعن نافذ في البطن، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبسؤال المجني عليه أقر بأن 3عاطلين استقلوا السيارة معه وقاموا بطعنه وسرقة التاكسي، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.