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جماعة هندوسية متشددة بالهند تطالب بحظر النقاب

الأربعاء، 01 مايو 2019 12:40 م
جماعة هندوسية متشددة بالهند تطالب بحظر النقاب شعار حظر النقاب
نيودلهى (رويترز)
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دعت جماعة هندوسية قومية متحالفة مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، اليوم الأربعاء، لحظر ارتداء النقاب بعد أن حظرته سريلانكا، فى أعقاب هجمات نفذها متشددون بها.

وفرضت سريلانكا الحظر، يوم الاثنين لمساعدة قوات الأمن فى التعرف على الأشخاص بموجب قانون طوارئ، بدأ العمل به بعد الهجمات التى وقعت يوم عيد القيامة على كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا.

وكتبت جماعة شيو سينا ومقرها مومباى فى افتتاحية صحيفة سامانا يقول "نحن نرحب بهذا القرار ونطالب رئيس الوزراء ناريندرا مودى باتباع خطى سريلانكا وحظر البرقع والنقاب فى الهند".

وقالت الجماعة الهندوسية المتشددة إن غطاء الوجه لا علاقة له بالإسلام وإن مسلمات الهند اللائى يرتدينه يتبعن تقاليد العالم العربى، حيث ترتديه النساء لحمايتهن من الشمس، ورفضت وزارة الشؤون الداخلية التعليق.

وقال بعض زعماء المسلمين، إن حظر النقاب سيمثل اعتداء على الحريات المدنية وإن الطلب طرح الآن بغرض تأجيج الخلافات قبيل التصويت فى انتخابات عامة فى الهند التى تقطنها أغلبية من الهندوس، ويمثل المسلمون نحو 14 % من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

 

 


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