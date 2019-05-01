جبالى المراغى يكشف كواليس صناعة درع "حكاية وطن" بأيادى عمال مصر

كتب أيمن رمضان

قال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدرع الذى تم إهدائه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مختلف تماماً عما سبق، وتابع:"الدرع هذا العام مختلف ..لاننا قلنا أننا عوزين نعمل درع مختلف تتمثل فى حكاية وطن معجزة أرسلها الله لنا من السماء اسمه الرئيس عبد الفتاح السيسى عيشنا فى أمن وأمان".

وأضاف "المراغى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مانشيت"، الذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية "on e"، أن الاتحاد جمع كافة الانجازات التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مسيرته فى تولى مقاليد الأمور بالبلاد، بالإضافة إلى عودة مصر إلى الاتحاد الإفريقى، ووضع على الدرع صورة الرئيس وتم تسليمه له خلال احتفالية عيد العمال التى أقيمت أمس، وتابع:"كان درعاً معبراً وعمال مصر عبروا عن حبهم وتقديرهم للرئيس".

وأكد "المراغى"، أن الفكرة وتنفيذها استغرق شهران وتمت بأيادى عمال مصر، لافتاً إلى أن كلمة الرئيس تعد إشادة بأداء عمال مصر، وتحملهم لتبعات برنامج الاصلاح الاقتصادى، وتابع:"الكلمة حظيت بإعجاب وتقدير العمال وحفزهم على زيادة العمل والإنتاج"، مشدداً على أن العمال رفعوا شعار "العمل ثم العمل ثم العمل".