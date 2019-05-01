تنفيذ 1027 حكما فى حملة أمنية مكبرة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط قضيتى سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، وتحرير 931 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 1027 حكما فى مجال تنفيذ الأحكام، فى حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، من ضبط 83 قضية تموين متنوعة، ومتهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية سرقة بالإكراه، وقضية سلاح أبيض، وحكم جناية، و3 أحكام تسليم صغير، و3 أحكام إيداع فى مجال قضايا الأحداث، وضبط 12 قضية متنوعة فى مجال قضايا المسطحات.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 80 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 372 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.