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تموين القليوبية: توريد 14 ألف و630 طن قمح للصوامع فى أسبوعين

الأربعاء، 01 مايو 2019 01:56 م
تموين القليوبية: توريد 14 ألف و630 طن قمح للصوامع فى أسبوعين صوامع القمح - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أعلن السيد الصباحى وكيل مديرية التموين بالقليوبية، أنه تم توريد 14 ألف و630 طن قمح على مدى 16 يوما منذ إنطلاق موسم الحصاد فى منتصف الشهر الماضى، جرى توريدها لصوامع مسطرد وبنها وبنكر الهدى بشبرا الخيمة.

وقال وكيل مديرية التموين، إنه جرى تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم فى عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقبانى وأمين الشونة لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.

ومن جانبه صرح الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التى تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن، مشيرا إلى أن أماكن استقبال القمح بالمحافظة هى "صوامع مسطرد، بنكرى الهدى، وشونة مطحن بنها، وصوامع بنها" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كجهة تسويقية، و"هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفرسعد بحيري" التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.

 

 


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