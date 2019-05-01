بيطرى الغربية تكثف حملاتها على الأسواق والمحلات استعدادًا لشهر رمضان

الغربية - مصطفى عادل

استعدت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، لاستقبال شهر رمضان المبارك بإلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء العاملين بقطاع المجازر والتفتيش على اللحوم، إلى جانب المرور اليومى على المجازر لمتابعة الأعمال والتأكد من توفير وسائل تطهير مجارى الصرف الصحى للمجازر والتخلص من مخلفات الذبح.

وكلف مدير مديرية الطب البيطرى رؤساء أقسام المجازر بالإدارات البيطرية بالتواجد يوميا بالمجازر الموجودة فى نطاق كل مركز لمتابعه الأعمال، والتنبيه على الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وتسهيل مهام الجزارين، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية على محلات عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم والأسواق بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين لضبط المخالفين.