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بيدرسن: يجب الاتفاق على 6 أسماء لتشكيل اللجنة الدستورية السورية

الأربعاء، 01 مايو 2019 05:05 ص
بيدرسن: يجب الاتفاق على 6 أسماء لتشكيل اللجنة الدستورية السورية المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن
وكالات الأنباء
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أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن أن تشكيل اللجنة الدستورية السورية لا يزال يتطلب الاتفاق على أسماء 6 أعضاء، ستجري بشأنهم مشاورات إضافية.

وقال بيدرسن خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي  الثلاثاء: "توصلنا لاتفاق على شطب 6 أسماء من القائمة المتفق عليها سابقا، والتي قدمها المجتمع المدني. ونعمل جاهدين لتكون الأطراف موافقة على جميع الأعضاء".

وأضاف: "نسعى كذلك إلى أن تكون 30 بالمئة من أعضاء اللجنة من النساء".

وملف تشكيل اللجنة الدستورية السورية تصدر الجولة الأخيرة من المشاورات في إطار أستانا بالعاصمة الكازاخستانية نور سلطان (أستانا سابقا) الأسبوع الماضي.

وتعمل الأطراف السورية برعاية الأمم المتحدة والدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) لوضع قائمة الأعضاء الـ 150 في اللجنة الدستورية التي تقرر تشكيلها خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في 30 يناير عام 2018، والتي ستضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني في سوريا.


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