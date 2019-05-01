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الأربعاء، 01 مايو 2019 05:07 م
خالد صلاح
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الهند تبدأ إجلاء جماعيا وتحذر السياح مع اقتراب إعصار من الساحل الشمالى الشرقى

الأربعاء، 01 مايو 2019 03:47 م
الهند تبدأ إجلاء جماعيا وتحذر السياح مع اقتراب إعصار من الساحل الشمالى الشرقى اعصار _ صورة أرشيفية
بوبانيشوار (رويترز)
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بدأت الهند إجلاء مئات الآلاف من سكان القرى الذين يعيشون على الساحل الشمالى الشرقى للبلاد، قبل أن يضرب إعصار قوى اليابسة يوم الجمعة.

كما نشرت ولاية أوديشا آلافا من العاملين فى إدارة الكوارث لمساعدة من يعيشون فى منازل مبنية من الطين والقش فى مناطق منخفضة على الاحتماء من الإعصار العاتى "فاني".

وقال بيشنوبادا سيثى المفوض الخاص المعنى بشؤون الإغاثة فى الولاية لرويترز "نبذل قصارى جهدنا لإبلاغهم بأمر الإعصار ونقل الأشخاص المعرضين للخطر إلى ملاجئ"، ونصحت السلطات السياح بمغادرة بلدة بورى الساحلية وهى مزار مقدس للهندوس.

وعادة ما يستمر موسم الأعاصير فى الهند من أبريل نيسان إلى ديسمبر، وتتسبب العواصف العاتية فى إجلاء عشرات الآلاف وحدوث الكثير من الوفيات كما تلحق أضرارا بالمحاصيل والممتلكات فى الهند وبنجلادش.

 

 


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