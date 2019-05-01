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"الصحة" تطلق حملة إعلامية للتوعية بالتغذية ونمط الحياة السليم

الأربعاء، 01 مايو 2019 04:00 ص
"الصحة" تطلق حملة إعلامية للتوعية بالتغذية ونمط الحياة السليم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة ريهام عادل مستشار وزيرة الصحة لتعزيز الرعاية الصحية، أنه سيجرى إطلاق الحملة الإعلامية المتعلقة بتغيير نمط الحياة إلى حياة أكثر صحية يوم 6 مايو المقبل.

 

وقالت الدكتورة ريهام عادل مستشار وزيرة الصحة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحملة تستهدف تغيير نمط الحياة إلى حياة أكثر صحية، فضلاً عن تغيير ثقافة المصريين نحو حياة أفضل تتميز بالرياضة، مؤكدة: الحملة سيكون بها تعريف كامل على آليات التغذية الصحية السليمة التى تقى من الإصابة بالأمراض والأمراض المزمنة.

 

وأضافت الدكتورة ريهام عادل، أن الحملة تستهدف أيضًا تعديل نمط الحياة من خلال ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى اتباع العادات الصحية والنفسية السليمة، لافتة إلى أن الحملة هدفها تغير ثقافة 100 مليون مصرى نحو حياة أفضل.


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