السياحة تختتم مشاركتها فى ملتقى السفر العربى بعد حملة مكثفة لـ"رمضان"

كتبت آمال رسلان

تختتم وزارة السياحة اليوم مشاركتها في ملتقى السفر العربي atm والذى عٌقد فى دبي، وكثفت الوزارة خلاله جهودها للترويج للمقاصد السياحية المصرية فى السوق العربى، والذي يعد من أهم الأسواق حيث احتل المرتبة الثالثة خلال العام 2018.

وخرج قطاع السياحة المصرية بعد ثلاث أيام من الاجتماعات المتتالية بعدد من المكاسب في مقدمتها، اللقاءات المهنية مع كبار منظمي الرحلات ومتخذي القرار السياحي بالسوق العربي، والتى تم خلالها بحث آوجه التعاون الممكنة وخلق آفاق جديدة للترويج السياحي للمقاصد السياحية المصرية بالسوق العربي.

حيث أجرى رئيس الهيئة لقاءات مع مسئولي موقع Trip advisor والذي يعد واحد من أهم المواقع السياحية التى تؤثر فى اتجاهات السائح، بالإضافة الي لقائه مع ممثلي شركة WEGOوالذى تم خلاله مناقشة كيفية التوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة والأساليب الترويجية الحديثة في مجال السياحة.

كما قامت الوزارة ببحث آليات تسويق جديدة للسياحة، وذلك خلال لقائها شركة اكسبيديا المتخصصة في مجال التسويق الالكتروني، حيث تم مناقشة بعض مقترحات وسبل التعاون مع الشركة للترويج للمقاصد السياحية المصرية في الأسواق المختلفة.

وأكدت الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط على أن وزارة السياحة تعمل على تحديث آليات الترويج ؛ حيث تعتمد حملتها على استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتواكب المتغيرات المتلاحقة في هذا المجال، ومشيرة الى أن الوزارة تعمل على فتح أسواق سياحية جديدة لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر .

كما أجرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عددا من اللقاءات الاعلامية الهامة فى اطار الترويج للسياحة المصرية، حيث اجرت لقاء مع المذيع الشهير John Defterios بقناة CNN، وكذلك مع قناة دبي وان وتحدثت عن عن الرؤية الحالية التي ترتكز عليها خطة وزارة السياحة لتغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية، مشيرة إلى أهمية السياحة المستدامة كأحد المحاور الرئيسية لهذه الرؤية.

كما أطلقت الوزارة حملة دعائية لشهر رمضان، حيث تم تخصيص مكان في الجناح المصرى لأول مرة تحت عنوان "رمضانك عندنا " يقدم نبذة عن الأجواء الرمضانية في مصر احتفالا بالشهر الكريم ، كما يقدم فرقة تعزف الموسيقى العربية لجذب الزائرين الى الجناح المصري، وذلك في إطار خطة الوزارة للترويج لمصر في السوق العربية.