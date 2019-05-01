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"الزراعة" حملات مرورية على البطاطس الصيفى لزيادة الإنتاج ومكافحة آفة المحصول

الأربعاء، 01 مايو 2019 01:00 ص
"الزراعة" حملات مرورية على البطاطس الصيفى لزيادة الإنتاج ومكافحة آفة المحصول البطاطس - أرشيفية
كتب عز النوبى
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تواصل الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حملاتها المرورية على محصول البطاطس الصيفية من خلال تكثيف الإجراءات الإرشادية والتوصيات الفنية لمزراعى المحصول حول الطرق السليمة للممارسات الجيدة للزراعة سواء التسميد أو تجهيز الأرض، ومكافحة آفات المحصول لزيادة الإنتاج.
 
وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، إن هناك لجان مرورية من قبل ادارة الخضر لمتابعة زراعات محصول البطاطس الصيفى ، وتقديم جهات الارشادات الفنية خلال شهر مارس، لزيادة انتاج المحصول والمعروض من في الأسواق المحلية وزيادة الصادرات ..
فيما قال تقرير الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية،إن ضمن برنامج التوصيات الفنية الشهرية ، تقديم حزمة من الارشادات الفنية لزاعات البطاطس ،منها إضافة الدفعة الأخيرةمن الأسمدة الأزوتية لزراعات العروة الصيفية، رش النباتات رشتين وقائيتين ضد الندوة المبكرة بأحدي المبيدات الموصي بها من الإدارة المركزية للمكافحة - وزارة الزراعة بالإضافة الى رش النباتات ضد حشرة المن الناقلة للأمراض الفيروسية بأحدي المبيدات الموصي بها من الإدارة المركزية للمكافحة - وزارة الزراعة .
 
 
 

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