الرئيسية أخبار عالمية الخارجية الأمريكى: دعم روسيا وكوبا لمادورو يزعزع الاستقرار فى فنزويلا الأربعاء، 01 مايو 2019 07:42 م وزير الخارجية الأمريكى بومبيو كتب محمد شرقاوى إضافة تعليق أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها، أن وزير الخارجية الأمريكى بومبيو، دعم روسيا وكوبا لمادورو يزعزع الاستقرار فى فنزويلا. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. وزارة الخارجية الأمريكية : نتبين من صحة فيديو البغدادي والمعركة ضد داعش لم تنته الخارجية الامريكية روسيا كوبا فنزويلا بومبيو وزير الخارجية الأمريكى لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة فيديو.. لعبة الكراسى الموسيقية تواصل الإثارة فى الدورى.. بيراميدز قاهر القطبين يهدر نقطتين بالتعادل مع المقاصة.. هل يقبل الأهلى هدية "المطاريد" أمام الطلائع الليلة.. والزمالك حيران بين ضياع القمة والكونفدرالية سرقة"الحسابات الإلكترونية"جريمة العصر..ابتزاز جنسى وتجسس وسرقة بيانات شخصية..سارقو الصفحات الخاصة يستغلون عجز الضحايا وجهلهم بالقانون للاحتيال عليهم ويستخدمونها فى التسول وطلب مبالغ مالية وكروت شحن من أصدقائهم للعناية بالجسم ..خليكى فى جل الألوفيرا وزيت الزيتون برشلونة يستضيف ليفربول في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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