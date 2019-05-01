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الخارجية الأمريكى: دعم روسيا وكوبا لمادورو يزعزع الاستقرار فى فنزويلا

الأربعاء، 01 مايو 2019 07:42 م
الخارجية الأمريكى: دعم روسيا وكوبا لمادورو يزعزع الاستقرار فى فنزويلا وزير الخارجية الأمريكى بومبيو
كتب محمد شرقاوى
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أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها، أن وزير الخارجية الأمريكى بومبيو، دعم روسيا وكوبا لمادورو يزعزع الاستقرار فى فنزويلا.
 

 

 


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