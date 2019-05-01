الخارجية الأمريكى: دعم روسيا وكوبا لمادورو يزعزع الاستقرار فى فنزويلا

كتب محمد شرقاوى

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها، أن وزير الخارجية الأمريكى بومبيو، دعم روسيا وكوبا لمادورو يزعزع الاستقرار فى فنزويلا.