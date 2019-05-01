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الجيش السورى يعتزم القيام بعملية عسكرية باتجاه إدلب

الأربعاء، 01 مايو 2019 09:36 ص
الجيش السورى يعتزم القيام بعملية عسكرية باتجاه إدلب جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
دمشق أ ش أ
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كشفت مصادر سورية ميدانية، أن الجيش السورى أرسل تعزيزات باتجاه ريف محافظة إدلب الجنوبى وريف حماة الشمالى، وسط تقارير عن تحضيره للزحف على المنطقة "منزوعة السلاح" هناك.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن المصادر قولها إن مجموعات من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى وحلفائه أطلقت العديد من القذائف الصاروخية على بلدة سلحب ومدينة محردة بريف حماة الشمالي؛ ما أدى إلى إصابة مواطن وتضرر العديد من المنازل.

وأكدت أن "النصرة" وحلفاءها تكبدوا خسائر بشرية فادحة فى غارات الطيران الحربى والضربات الصاروخية والمدفعية ردا على خرقهم المتكرر لـ"اتفاق إدلب" واتخاذهم من المنطقة "منزوعة السلاح" منصة للاعتداءات المتكررة على مدن حماة وقراها الغربية ونقاط الجيش المثبتة بمحيط المنطقة المذكورة للمراقبة.

 


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