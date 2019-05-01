الجارديان تعلن نجاح استراتيجية "دعم القراء"..وتؤكد: نجحنا فى تجاوز الخسائر

كتبت رباب فتحى

تمكنت صحيفة "الجارديان" البريطانية ونسختها الإسبوعية "الأوبزرفر" من أن تعادل تكاليفها وأرباحها لأول مرة فى التاريخ الحديث، بعد أن كانت تتكبد الخسائر، وذلك عبر زيادة عدد الزيارات بشكل قياسى عبر الإنترنت، وتخفيض التكاليف وزيادة المساهمات المالية من القراء.

وسجلت صحيفة الجارديان نيوز آند ميديا أرباحًا تشغيلية قدرها 800 ألف جنيه إسترليني للسنة المالية 2018-19 - مقارنة بخسارة بلغت 57 مليون جنيه إسترليني قبل ثلاث سنوات - مما يضمن استمرار العمل على قاعدة مستدامة بعد تطبيق استراتيجية الحصول على الدعم من القراء، التى تم تنفيذها بعد سنوات من خسائر كبيرة.

وقالت الشركة إن لديها 655 ألف داعم شهري منتظم لكل من العدد المطبوع والنسخة الرقمية، بينما ساهم ما يقرب من 300 ألف شخص آخر العام الماضي وحده.



صحيفة الجارديان

واتخذت صحيفة الجارديان قرارًا بإبقاء النسخة الألكترونية مجانية دون الحاجة إلى الاشتراك أو الدفع، بينما تطلب من القراء المساهمة من أجل دعم تقاريرها في موضوعات كبرى.

وزاد إجمالي عدد مشاهدات الصفحات الشهرية على مدار السنوات الثلاث الماضية من 790 مليون في يناير 2016 إلى 1.35 مليار في مارس 2019.

وقالت كاثرين فينر، رئيس تحرير صحيفة الجارديان نيوز آند ميديا: "بفضل دعم قرائنا والعمل الجاد والموهبة المذهلة لموظفي الجارديان، حققنا خطوة مالية مهمة، نحن الآن في وضع مستدام، وقدرة أفضل على تحقيق هدفنا من خلال إنتاج صحافة متميزة تدرك وتنير عصرنا".

ونما إجمالي إيرادات الصحيفة بنسبة 3% إلى 223 مليون جنيه إسترليني سنويًا، في الوقت الذي يعاني فيه العديد من الناشرين المنافسين من انخفاضات كبيرة، حيث يأتي 55% من دخل الشركة من الأنشطة الرقمية - وهي نسبة أعلى من معظم منافذ الأخبار البريطانية الأخرى.