الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

كتب ــ إسماعيل رفعت

أنهت وزارة الأوقاف خطتها للموسم الرمضانى المقبل لإحياء ليالى الشهر الكريم بالذكر والعبادة، خاصة فى العاصمة.

قال الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية القاهرة، إن الوزارة خصصت 221 مسجدًا للاعتكاف فى الشهر الكريم و152 للصلاة بجزء كامل، و49 ملتقى فكرى رمضانى أبرزه ملتقى الحسين، وخصصت 483 ساحة عيد شهيرة بالقاهرة.

وأضاف خضر، لـ"اليوم السابع"، أن خطة الوزارة تهدف إلى التوسع دائمًا لتوفير الخدمات الدينية على قدر حاجة الناس، وتوفير سبل الراحة والتعبد للجميع.

وأشار خضر إلى أن الخطة شهدت جهدًا كبيرًا من رئيس القطاع الدينى ووكلائه ومتابعة الوزير، حيث تم التوسع فيها وتعديلها عدة مرات حتى تحظى جميع المناطق بأعلى مستوى فى الخدمة وتهيئة الجو الإيمانى.

وأوضح خضر، أن الأوقاف وجميع قياداتها والعاملين بها يعملون على مدار الساعة ويعتبرون شهر رمضان وقت ذروة العمل وموسم للتوسع ورفع مستوى الخدمة والتفاعل مع الجمهور، كما أن كافة قيادات الوزارة يتابعون المساجد والمديريات للخروج بأعلى مستوى خدمة يلبى رغبة الجمهور ويتلقى طلباتهم ليل نهار، مشيدًا بغرفة عمليات الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، ومتابعته ودعم القيادات الإقليمية نحو خدمة مميزة.