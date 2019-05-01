الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا آخر فى درجات الحرارة، ليسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما يتوقع الخبراء، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية متكاثرة غربًا قد يصاحبها سقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى

القاهرة 22 38

شبين الكوم 21 38

طنطا 20 37

دمنهور 20 36

الإسكندرية 18 30

بلطيم 18 31

مطروح 17 26

السلوم 16 24

سيوة 20 36

بورسعيد 20 27

دمياط 20 28

الزقازيق 22 39

الاسماعيلية 18 39

السويس 20 37

العريش 19 31

رفح 19 32

رأس سدر 21 37

نخل 14 36

نويبع 24 36

طابا 20 35

كاترين 14 31

الطور 21 36

شرم الشيخ 25 36

الغردقة 21 38

مرسى علم 25 33

الفيوم 20 39

بنى سويف 20 39

المنيا 19 40

أسيوط 20 39

سوهاج 20 39

قنا 20 40

الأقصر 21 41

أسوان 22 41

أبوسمبل 24 40

الوادى الجديد 26 41

شلاتين 21 34

أبو رماد 21 32

حلايب 22 30

رأس حدربة 22 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:





الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 41المدينة 25 40الرياض 24 36المنامة 26 32أبوظبى 24 33الدوحة 26 36الكويت 24 38دمشق 12 30بيروت 16 25عمان 16 29القدس 17 28غزة 19 29بغداد 20 36مسقط 28 33صنعاء 11 28الخرطوم 28 44طرابلس 16 22تونس 12 22الجزائر 14 20الرباط 15 24نواكشوط 18 26

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:





الصغرى العظمى

أنقرة 10 24اسطنبول 14 22إسلام آباد 19 33نيودلهى 26 43جاكرتا 24 33بكين 12 27كوالالمبور 24 34طوكيو 16 22أثينا 12 22روما 08 19باريس 06 18مدريد 12 26برلين 07 18لندن 08 15مونتريال 02 10موسكو 05 14نيويورك 10 20واشنطن 15 22