اكتشاف مقبرة عمرها 5000 عام بوسط الصين

بكين أ ش أ

عثر علماء الآثار فى مقاطعة "خنان" بوسط الصين، على مقبرة عند أطلال هوانغشان فى مدينة نانيانغ بالمقاطعة يعود عمرها إلى نحو 5 آلاف سنة.

وقال رئيس الفريق الأثرى والباحث بمعهد علوم الآثار والتراث الثقافى فى مقاطعة خنان "ما جون تساي" – فى تصريحات اليوم- إنه تم العثور فى المقبرة على تابوت خشبى وأشياء جنائزية أخرى كأدوات من اليشم والحجارة والفخار وعدد كبير من عظام الفك السفلى لخنازير، ما يشير إلى أن صاحب المقبرة كان يتمتع بالسلطة والقوة والثروة عندما كان حيا.

وأضاف أن السلاح اليشمى الذى يشبه فأس الحرب يعد رمزا للسلطة، وأن الاكتشافات ترجح أن المقبرة لأحد كبار مسؤولى العشائر فى ثقافة تشوجيالينغ التى اكتشفت فى جنوب غربى "خنان" وتعود إلى أواخر العصر الحجرى الحديث.