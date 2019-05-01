إنفوجراف.. 10 أسباب جعلت الإمارات الوجهة المفضلة للشباب العربى

كتب محمد عبد العظيم

احتلت الإمارات المركز الأول للدولة المفضلة لدى الشباب العربى للعمل والعيش فيها، وفق أحدث استطلاع رأى للشباب العربى، متفوقة على العديد من الدول الأوروبية والغربية مثل كندا والولايات المتحدة وبريطانيا، حيث تم إجراء الاستطلاع فى 15 دولة، وفيما عرضت صحيفة البيان الإماراتية إنفوجراف حول هذا الاستطلاع والأسباب التى دفعت الإمارات للتفوق فى هذا الاستطلاع.

وجاءت أسباب الإعجاب بالإمارات وتفضليها توافر فرص العمل، حيث وصلت النسبة إلى 38% وذلك من خلال فرص عمل نوعية متوافرة بالدولة وتفتح آفاقا لا حدود لها للتطور المهنى والوظيفى، والأمن والآمان بنسبة 36% حيث تعد الإمارات من أكثر الدول آمنا وهو ما جعلها وجهة مثالية للإقامة والعمل، والرواتب المجزية، والوجهة المتميزة لتكوين أسرة، وامتلاكها إرثا ثقافيا، بالإضافة إلى المنظومة التعليمية عالية الجودة، وسهولة إجراءات ريادة الأعمال، فضلا عن احتضان الأجانب وذلك بنسبة 20% حيث تسود روح التعايش والتسامح التى تتجسد فى مختلف جوانب الحياة فيها، والاقتصاد الحيوى الذى يتسم بقدر كبير من الحيوية والتنوع، واحترام التقاليد الثقافية.



إنفوجراف أسباب الإعجاب بالإمارات

وكان الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبى، أعلن أنه للعام الثامن على التوالي كانت الإمارات النموذج التنموي المفضل للشباب العربي والبلد المفضل للعمل والعيش فيه، تليها دول مثل كندا والولايات المتحدة وبريطانيا، وأقول لهم الإمارات كانت وستبقى بلدكم، وهى جزء من وطن عربي كبير وجميل سيستمر في النهوض بطاقة شبابه وأحلامهم العظيمة".

كما أعلن عن مجموعة جديدة من المشاريع التطويرية لاستكمال بناء أجمل مدينة فى العالم مدينة دبى، موضحا أن جميع مشاريعنا لها هدف واحد، وهو إسعاد الناس، ومن أهمها مشروع "سكاي واى" نظام نقل للركاب في الهواء بين أبراج دبى الجميلة بطول 15 كم وإجمالي 21 محطة لنقل الركاب، التنقل في وسط دبى التجارى وشارع الشيخ زايد سيكون رحلة ممتعة ومبهجة ومبهرة.

ومشروع حديقة معلقة فوق الماء، تضم جسورا ومساحات خضراء، ومساحات للجري وممرات لممارسة رياضة الدراجات الهوائية، وأوضح أنه تم الاتفاق مع شركة لإدارة 3500 دراجة هوائية موزعة في 350 موقع في دبي للسكان والزوار، نسعى لحياة صحية لسكان المدينة الأجمل.