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"أوقاف الغربية" تنظم 1260 قافلة دعوية و588 ملتقى فكريا خلال شهر رمضان

الأربعاء، 01 مايو 2019 03:05 م
"أوقاف الغربية" تنظم 1260 قافلة دعوية و588 ملتقى فكريا خلال شهر رمضان الشيخ صبرى عبادة
الغربية – مصطفى عادل
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استعدت مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية، برئاسة الشيخ صبرى عبادة، لشهر رمضان المبارك، بتنظيم 1260 قافلة دعوية خلال الشهر الكريم موزعة على مساجد المديرية، إلى جانب تنظيم 588 ملتقى فكريا خلال الشهر، داخل 49 مسجدا، موزعين على الإدارات، بواقع 12 ملتقى فى كل مسجد.
 
وأكد الشيخ صبرى عبادة وكيل وزارة الأوقاف، أن هناك 7 مساجد لصلاة التراويح بجزء كامل خلال الشهر موزعة على الإدارات، كما أن هناك 11 سهرة رمضانية على الـ10 إدارات بعد صلاة التراويح لإحياء الليالى الرمضانية.
 
وأضاف "عبادة"، أن المديرية جهزت 234 مسجدا للاعتكاف، وتخصيص إمام ومشرف على المسجد، كما تم تحديد 360 ساحة لصلاة عيد الفطر، ولكل ساحة خطيب أساسى وآخر احتياطى.

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