أسوان تهزم الأمراض المتوطنة.. والصحة: حملات خاصة لطلاب المدارس

أسوان - صلاح المسن

تخطو الحكومة خطوات واسعة فى القضاء على الأمراض المتوطنة لتصبح مصر خالية منها تماما، وفى محافظة أسوان تتواصل جهود وزارة الصحة متمثلة بإدارة الأمراض المتوطنة فى إجراءات مكافحة كافة الأمراض المتوطنة وفى مقدمتها الملاريا والشمانيا والفلاريا.

وقالت الدكتورة مروة محمود مدير إدارة الأمراض المتوطنة بأسوان لـ"اليوم السابع"، إن الإدارة تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد وكيل وزارة الصحة بأسوان هى مسئولة عن ترصد الأمراض المتوطنة ومكافحة مسبباتها مثل الملاريا والفلاريا واللشمانيا وحمى الدنج والحمى الصفرا وحمى الوادى المتصدع، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وتأكيد خلو محافظة أسوان من الأمراض المتوطنة وذلك لكون محافظة أسوان محافظة حدودية ولها أهمية خاصة.

وأوضحت، الدكتورة مروة محمود مدير إدارة الأمراض المتوطنة بأسوان أن الإدارة تشتمل على ثلاثة إدارات فرعية وهى إدارة ناقلات الأمراض وإدارة الملاريا وإدارة مكافحة البلهارسيا، حيث تختص إدارة ناقلات الأمراض بتصنيف مكافحة مسببات الأمراض العامة مثل الحشرات الطائرة والقوارض والعقارب من خلال 7 وحدات على مستوى المحافظة وطبقا لخطط موضوعة وذلك من خلال رش مبيدات مصرح بها من وزارة الصحة وموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية وبواسطة بأجهزة رش مخصصة ومعامل فحص مجهرى مجهزة بأحدث الأجهزة كما تختص إدارة الملاريا بسحب وفحص عينات الدم لأى مريض مشتبه فى إصابته، بغض النظر عن جنسيته ومتابعته وتقدم العلاج اللازم بمستشفيات وزارة الصحة وكلك سحب عينات دم ومتابعة المخالطين للحالة وسحب عينات دم عشوائية بشكل روتينى ودورى من جميع الجنسيات الموجودة بالمحافظة عن طريق فنيين معامل مدربين ومعامل وبائية مجهزة بأحدث أجهزة الفحص كما تقوم إدارة مكافحة البلهارسيا والديدان المعوية وهى تختص بالترصد الوبائى عن طريق تحليل بول وبراز بصفة دورية للمترددين على الوحدات الصحية والمستشفيات وكذلك عمل حملات خاصة لطلاب المدارس وتوفير العلاج اللازم فى حالة اللإصابة كما تقوم بمكافحة القواقع ورش المبيدات الازمة للمكافحة فى المجارى المائية المصابة.

كما تؤكد الدكتورة مروة محمود أن إدارة الأمراض المتوطنة بأسوان تختص بإرسال والإشراف على الفرق التى تسافر أسبوعيا على الباخرة التى تتحرك من ميناء السد العالى يوم الأحد متوجهة لميناء حلفا والعودة يوم الأربعاء لميناء السد العالى حيث يقوم الفريق بأخذ عينات دم من الركاب وخاصة من لديهم أعراض اشتباه وكذلك تقوم بدور وقائى من خلال رش الباخرة بالمبيدات والاستكشاف الحشرى فى الموانئ كما يوجد بالإدارة فريق طوارئ للتعامل مع أى حدث طارئ أو شكوى وكذلك لتغطية المؤتمرات القومية التى تقام بالمحافظة.

من ناحية أخرى "محمد نصر الله" من أهالى أسوان أن جهود مواجهة الأمراض المتوطنة بأسوان جهود كبيرة، معربا عن أمنياته أن تتوازى تلك الجهود مع رفع كفاءة مستشفى الحميات بمدينة إدفو وتوفير غرف وأسرة كافية وتدريب الأطباء والتمريض على أحدث الطرق العلاجية والوقوف على آخر المستجدات فضلا عن دعم الوحدات الصحية بشرق مركز ومدينة ادفو، وزيادة فرق مكافحة الأمراض المتوطنة.

ويناشد "محمد ياسين" من أهالى أسوان، بزيادة رقعة المسح الخاص بالأمراض المتوطنة، مؤكداً على أن الأهالى لديهم وعى كبير فى أهمية ذلك، خاصة بعد ما لمسوه مؤخراً من مبادرة مسح فيروس سى والأمراض غير السارية ويؤكد ذلك على حرص الدولة على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض.



























































