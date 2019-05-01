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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-5-2019 فى مصر

الأربعاء، 01 مايو 2019 01:14 م
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-5-2019 فى مصر سبائك ذهب - صورة أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الأربعاء، 1 مايو 2019 بقيمة جنيهين فى أسواق الصاغة، ليسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 613 جنيها للجرام.
 
 وانخفض سعر الذهب عالميا مع بداية تعاملات اليوم من 1284 دولارا إلى 1280 دولارا، الأمر الذى انعكس على أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى بشكل طفيف.
 
 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 
عيار 21 سجل اليوم 613 جنيها للجرام
عيار 18 سجل اليوم 525 جنيها للجرام
عيار 24 سجل اليوم 701 جنيه للجرم
الجنيه الذهب 4904 جنيهات
أوقية الذهب 1280 دولارا
 
 
يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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