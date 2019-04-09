وكيل تعليم الغربية يبحث مع المديرين آليات الأمن بعد مصرع طالب فى بيارة صرف

الغربية ـ محمد طارق

عقد محمد فاروق حماد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اجتماعه الأول مع مديري عموم المديرية، ومديري عموم الإدارات التعليمية العشر، بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية، وذلك لتوفير ومناقشة إجراءات الأمن والسلامة المهنية داخل المدارس .

وبدأ الاجتماع، بالوقوف دقيقة حداد علي روح الطالب "محمد عمرو محمد بهنسى" مقدما خالص التعازي لأسرة الطالب الفقيد تغمده الله بواسع رحمته.

وشدد "وكيل الوزارة "، خلال الاجتماع ضرورة مراجعة كافة شروط السلامة والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية، وعمل زيارات ميدانية لكافة المدارس خلال الأسبوع الجاري للوقوف على حالة السلامة والأمان بها، ونقل الرواكد بكافة أشكالها إلى مكان أمن تتوفر به أدوات السلامة المهنية والأمان ضد الحريق والسرقة، والوقوف على حالة البلاعات والبيارات داخل المدارس والقريبة من أسوارها، واتخاذ الإجراءات نحو تغطيتها بطريقة محكمة طبقاً للقواعد المهنية السليمة.

كما شدد، على التأكد من تثبيت عوارض الملاعب حرصاً على سلامة الطلاب، كما انه سيتم اتخاذ الإجراءات الازمة نحو تحويل الصرف الصحي بالمدارس من الطرنشات إلى الصرف الصحي العمومي المغطى، والتأكد من صلاحية جميع مخارج الكهرباء "الفيش"، وتغطية كافة الأسلاك والوصلات الكهربائية وما قد يترتب عليه من حوادث.

وشدد حماد، على عزل أي منطقة يتم بها إجراء صيانة أو إصلاحات داخل المدرسة بطريقة تحول دون تعرض الطلاب للخطر، وإعداد تقرير متضمن مدى صلاحية المدارس من ناحية السلامة والأمان للطلاب، وخطة الصيانة والإصلاح.

وأكد "حماد" خلال الاجتماع، أن مدير الإدارة التعليمية هو رئيس اللجنة التي ستمر على كل المدارس التابعة للإدارة، للتأكد من شروط السلامة والأمان بها، مشددا على عدم تواجد مدراء الإدارات التعليمية بمكاتبهم، كما شدد على فتح المدارس طوال اليوم الدراسي، والسماح باللجان بزياراتها، ومرور اللجان المشكلة على المدارس طوال أيام الأسبوع، لمراجعة سلامة شروط السلامة والأمان بالمدارس.

واختتم الاجتماع مؤكدأ، أنه لن يقبل أي تهاون ولا تستر على أي خطأ أو إهمال ومن يتسبب في مثل هذه الحوادث وعدم الالتزام بمعايير السلامة والأمن، سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمه تجاهه، متنميا للجميع التوفيق والسداد لصالح امن وسلامة ابنائنا الطلاب .