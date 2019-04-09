وش_تقول_لمستقبلك.. شباب الخليج يحكى أحلامه على تويتر

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

يحكى الشباب الخليجى لاسيما فى المملكة العربية السعودية عن أحلامه وأمنياته فى المستقبل على تويتر، وأطلق رواد التواصل الاجتماعى فى المملكة هاشتاج #وش_تقول_لمستقبلك للحديث عن أمنياتهم المستقبلية.

وقالت إحدى الشابات "متفائلة فيك أحس بيكون مستقبلي مشرق ومليان تحقيق اهداف" فيما نش آخرون مقاطع فيديو ساخرة من المستقبل.

وشارك آخر حلمه مع النشطاء المشاركين فى الهاشتاج بالمملكة قائلا "انه بيجي اليوم اللي أحقق كل ماكنت احلم فيه وانا صابره ومستنيه ياحلمي الجميل بقي القليل ان شاء الله و اوصلك".

وتنوعت مشاركات النشطاء بين ساخر من المستقبل وآخر واقعى يحكى عن حلمه، وقال أخر لمستقبله "تفضل شوي لو تكرمت"، بينما تحل الأمر إلى كتابة أشعار للمستقبل ومقولات وقال أخر "ياشمعة المستقبل البصيرة .. مالي أخاف الطرق القصيرة !" وعلق آخرين بمقاطع فيديو تسخر من المستقبل وعدم المبالة به.