وسط زغاريد السيدات وبكائهن.. فوز 12 موظف بديوان كفر الشيخ بقرعة الحج (فيديو)

كفر الشيخ – محمد سليمان

أطلقت السيدات الزغاريد وسادت مظاهر البهجة والفرحة على وجوه الفائزين بقرة الحج للعاملين بديوان عام محافظة كفر الشيخ ،والوحدات المحلية، مهللين بالدعاء لمصر مقدمين الشكر للمحافظ، مؤكدين أنه لأول مرة في المحافظة يتم توزيع تأشيرات الحج المخصصة لمحافظ كفرالشيخ على العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة بالمراكز والمدن ".

وأعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أسماء الفائزين بقرعة الحج للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة بالمراكز والمدن للعام 1440هـ ـ2019م، وهى نسبة الـ 5 % التي يتم توزيعها بمعرفة محافظ كفرالشيخ من إجمالي 360 تأشيرة حج وهى المخصصة للجمعيات الأهلية بالمحافظة لهذا العام 1440هـ ـ2019م بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي،جاء ذلك بحضور المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأمل عبدالحى، مدير إدارة العلاقات العامة، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، ان إجمالي عدد المتقدمين للقرعة العلنية للحج لهذا العام من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة بالمراكز والمدن بلغ 21 متقدماً، وفاز من بينهم برحلة الحج 10 متقدمين وهم " السيد عبدالفتاح محمد أبوعمر، حسن كمال مصطفى فريد، علاء محمد إبراهيم شريف، دلال عبدالصادق السيد سيد، ندا مصطفى على حسن، نجوى محمود أحمد موسى، العاملين بالديوان العام بالمحافظة، محبات البيلى على صبح، منار محمود الدياسطى، مركز ومدينة بيلا، عزة عبدالباسط محمد راجح، مركز ومدينة قلين، لطفى عبدالعظيم عبدالفتاح، مركز ومدينة سيدى غازي "، بالإضافة الى اختيار 2 احتياطي في حالة تغيب أحد الفائزين وهم بالترتيب " عفاف محمد يوسف، محمد فوزى معوض عقل، العاملين بالديوان العام بالمحافظة ".

وأكد المحافظ لا يجوز التنازل عن رحلات الحج المخصصة لهؤلاء الفائزين للغير، لافتاً ان نسبة 5 % المخصصة لمحافظ كفرالشيخ من إجمالي عدد التأشيرات المخصصة للجمعيات الأهلية والبالغ عددها 360 تأشيرة على مستوى المحافظة، من أجمالي 1500 متقدم، مؤكداً ان إجراءات القرعة أجريت بحيادية كاملة تحقيقاً لمعايير النزاهة والأمانة والشفافية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ،أن الحج ركن من أركان الإسلام الخمس وهو من أفضل وأجل العبادات فرضه الله عز وجل لمن استطاع إليه سبيلاً فيعود منه الحاج كما ولدته أمه نقياً من الذنوب والخطايا، مضيفاً انه نتعلم منه الكثير من الدروس كالامتثال لأمر الله عز وجل والاستجابة لدعوته والصبر على طاعته وتعظيم الله فإنها من تقوى القلوب، مهنئاً من أنعم الله عليه وشرفه بهذه المنحة العظيمة وكتب له الحج وزيارة بيته الحرام، سائلاً الله عز وجل أن يوفقكم ويتقبل صالح أعمالكم وحجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً "، مقدماً التهنئة للفائزين بقرعة الحج هذا العام، مطالباً بالدعاء لمصر؛ لأن مصر تستحق منا الكثير، والدعاء لشعبها الأبي العظيم ،مكلفاً وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالفائزين بقرعة الحج للعاملين بالديوان العام والوحدات التابعة للعام 1440هـ ـ 2019م.

وقال السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، ستعقدةندوات دينية لتعريف الفائزين بأركان الحج والوفد المرافق من المشرفين، كما سيتم اقامة ضيوف الرحمن على بعد 750 متر من الحرم المكى الشريف، داعياً المولى العلى القدير أن يتقبل منهم صالح أعمالهم.

من ناحية أخرى ناقش المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، 27 شكوى وطلباً للمواطنين في اللقاء الأسبوعي، الذى عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الدكتور إسماعيل طه،محافظ كفر الشيخ، وذلك بحضور عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها، التماس المواطنة "ا.ك.ب" الموافقة علي نقلها من مستشفى مطوبس العام إلي مستشفى سيدي سالم، التماس المواطن "م.س.م.ع" الموافقة علي استرجاع مصاريف عملية ولادة بمستشفى سيدي غازي، التماس المواطنة "م.ح.م" الموافقة علي أحقية دخول الأطفال حسب التوزيع الجغرافي، التماس المواطنة "أ.م.غ" الموافقة علي رفع مرتباتهم التي تم خفضها، التماس المواطن "ع.ح.ش" الموافقة علي تنفيذ نشرة النقل الداخلي، التماس المواطن "ع.م.س" الموافقة علn ترخيص عدد من الاعلانات، التماس المواطن "م.ص.م" الموافقة على اصلاح وصيانة مواتير الرفع الخاصة بالمزارع السمكية بمشروع الاستزراع السمكي.

ومن بين الشكاوى الطلبات التي ناقشها السكرتير العام المساعد، التماس المواطن "س.م.س.س" الموافقة علي رصف طريق المدارس، التماس المواطن "ف.ع.ب" الموافقة علي استخراج تصريح لمستودع غاز، التماس المواطن "م.ط.ع" الموافقة علي توصيل الغاز لأبراج الصيانة، التماس المواطن "ب.م.ا.م" الموافقة علي اقامة مشروع تصنيع كراتين خارج المنطقة الصناعية، التماس المواطن "ز.ز.م" الموافقة علي استكمال العمل في مشروع الصرف الصحي، التماس المواطن "م.ا.م.ف" الموافقة علي الحصول علي قطعة أرض لبناء مقبرة له، التماس المواطنة "ا.ر.م" المتضررة من عدم وقف رخصة مباني لعقد مزور لأرضها، التماس المواطن "م.م.ح.خ" المتضرر من جاره لفحر أساس برج بجوار منزله مما أدي إلي هدم منزله، التماس المواطن "أ.ش.م.غ" الموافقة علي الحصول علي رخصة سوق للماشية، التماس المواطن "ع.ش.ع.و" المتضرر من الإدارة الهندسية بمصيف بلطيم، بالإضافة الى طلبات إعانات مالية ومساعدات طبية، وطلبات علاج على نفقة الدولة.

وبحث السكرتير العام المساعد، عدداً من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فورا أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، مشدداً تكليفاته لرؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكداً أن الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ يتابع حل مشاكل المواطنين.

وعلى جانب أخر ناقش اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة،خطة تطوير مزلقانات السكة الحديد وإزالة معوقات التنفيذ، والبالغ عددها 20 مزلقان بدائرة المحافظة، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية والقيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، انه تم حصر جميع المزلقانات الخاصة بالسكة الحديد على مستوى كفرالشيخ، وان خطة تطوير المزلقانات تشمل 53 مزلقاناً على مستوى المحافظة تم الانتهاء من المرحلة الأولى 9 مزلقانات كما تم الانتهاء من المرحلة الثانية 16 مزلقان وجارى العمل في تطوير 28 مزلقاً في المرحلة الثالثة ومن المتوقع نهو وتسليم الاعمال والانتهاء من خطة التطوير في 30 يونيو 2020م، لافتاً انه جارى العمل على ازالة الإشغالات والمعوقات في 20 مزلقان على مستوى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقوم وزارة الإنتاج الحربى وهيئة الطرق والكباري والإنشاءات والرصف بأعمال التنفيذ.

شهدت مدينة كفر الشيخ حملة لإزالة الإشغالات بشوارع بورسعيد ، وشارع البلدية ، ومنطقة المزلقان الوسطاني، بتوجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه ، محافظ كفر الشيخ ،لضبط جميع شوارع العاصمة وعودة السيولة المرورية ،وتحرير محاضر لجميع المخالفين ، مع التنبيه على المحلات بفرض غرامات ومصادرة أي تعديات على محيط الشوارع.

كما تابع وكيل الوزارة المحاسب محمد أبو غنيمه السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، أعمال الحملة الموسعة لإزالة الإشغالات بمدينة كفر الشيخ ،موجهاً بمصادرة عربات الباعة الجائلين المتعديين على الشوارع والذين لم يمتثلوا للتعليمات السابقة بعدم تواجدهم وتعديهم على شوارع وسط البلد ، مشدداً بفرض غرامات على جميع المخالفين ، وتحقيق الانضباط لجميع شوارع كفر الشيخ ، خاصة شارع المصنع ،ومنطقة وسط البلد ،ومنطقة القنطرة البيضاء.

جاء ذلك بمشاركة المقدم طاهر السيد ،مدير شرطة المرافق بكفر الشيخ، ورضا رجب نائب رئيس المدينة للاشغالات والإزالات وطارق الباجوري رئيس قسم الإشغالات بالوحدة وفريق العمل من رجال الشرطة وقسم الإشغالات بالوحدة.