وزير الدفاع: لا تهاون أو تسامح مع كل من يحاول زعزعة استقرار مصر وحدودها

كتب زكى القاضى

الفريق أول محمد زكى: لا تهاون أو تسامح مع كل من يحاول زعزعة استقرار مصر وحدودها وسيادة شعبها على أراضيها

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، المرحلة الرئيسية للمناورة "بدر 2019" مع الرماية بالذخيرة الحية التى تنفذها وحدات من الجيش الثالث الميدانى بالتعاون مع الأفرع الرئيسية و التى تستمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وتزامنا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بأعياد تحرير سيناء .



وزير الدفاع خلال مناورة بالجيش الثالث الميدانى

بدأت المرحلة بكلمة قائد الجيش الثالث الميدانى التى أكد فيها أن أبطال ومقاتلى الجيش الثالث ماضون بكل قوة فى الحفاظ علي أعلى درجات الكفاءة والإستعداد القتالى لكافة الوحدات والتشكيلات يملؤهم العزيمة والإصرار للقضاء على الإرهاب وتنفيذ ما يكلفون به من مهام للحفاظ على أمن الوطن ومقدساته ، تلى ذلك عرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المناورة و ملخص الأعمال السابقة والقرار المتخذ لتحقيق المهام المخططة.



وزير الدفاع بمناورة فى الجيش الثالث

كما تضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التى نفذت طلعات للإستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم ، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوى، وبمساندة المدفعية لتدمير الإحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية ، ثم قامت العناصر المدرعة والمشاه الميكانيكي بتطوير الهجوم وإختراق الدفاعات المعادية والإشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة وذلك بمعاونة الهيلوكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات للتصدى لهجمات العدو المضادة وحرمانه من تنفيذ مهامه .

وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد أشاد خلال مشاهدته أحدى مراحل المناوره التى تضمنت إدارة أعمال قتال الأسلحة المشتركة وكافة عناصر تشكيل المعركة لتحقيق المهام المخططة بالاداء المتميز للعناصر المنفذة وما وصلت إليه من مهارات ميدانية وقتالية عالية .

وناقش القائد العام عدداً من قادة القوات المشاركة بالمناورة فى أسلوب السيطرة على عناصر تشكيل المعركة للعناصر المقاتلة والمعاونه فى تنفيذ المهام وكيفية إتخاذ القرار المناسب لمواجهـة المتغيـرات المفاجئـة أثنـاء سير أعمال القتال ، وإستمع لعدد من الأسئلة والأستفسارات لدارسى الكليات والمعاهد العسكرية الحاضرين والتى أجاب عليها مخططى ومنفذى المناورة .

وفي نهاية المرحلة نقل الفريق أول محمد زكى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهد الذى يبذلة رجال القوات المسلحة فى كافة الأعمال التى توكل إليهم وعلى رأسها جهودهم المبذولة فى القضاء على الإرهاب بشمال ووسط سيناء وتوفير المناخ الملائم للبناء والإستقرار والتنمية ومقومات الحياة الكريمة لأبناء سيناء مقدما التهنئه لرجال القوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء .

وأكد القائد العام أنه لا تهاون أو تسامح مع كل من يحاول زعزعة استقرار مصر وحدودها وسيادة شعبها على أراضيها ، مشيراً إلى أن رجال القوات المسلحه يؤكدون دائماً إلتزامهم الكامل بالمهام والمسؤليات الملقاه على عاتقهم ، لتظل القوات المسلحة دائماً حصناً منيعاً لشعب مصر العظيم ودرعا قويا للوطن بعطاء وتضحيات رجالها الأمناء على المسئولية المقدسة التى كلفهم بها الشعب .

وأشار القائد العام إلى ضرورة الإهتمام بالتدريب وتطوير أساليبه ووسائله باعتباره الركيزة الأساسية لقدرة وجاهزية القوات المسلحة لتنفيذ اى مهمه مستقبلية توكل إليها ، كما أثنى القائد العام على سرعه تلبية الاحتياطى المستدعى لنداء الوطن ومشاركتهم فى المناورة "بدر 2019"، مؤكداً أنهم نبت أصيل من شباب مصر وقدوة فى الإنضباط والتفانى وخدمة الوطن .

حضر المرحلة الرئيسية الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية .