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وزير التنمية المحلية: 412 قطعة أرض بالمحافظات لإقامة مشروع "شغلك جنب بيتك"

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 01:56 م
وزير التنمية المحلية: 412 قطعة أرض بالمحافظات لإقامة مشروع "شغلك جنب بيتك" اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن
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أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم تخصيص 412 قطعة أرض فى عدد من المحافظات، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لإقامة مشروع "شغلك جنب بيتك".
 
وأضاف شعراوى، فى كلمته خلال الاجتماع الأول لشركاء التنمية بالأمانة العامة للإدارة المحلية بجاردن سيتى، أن مساحات هذه الأراضى ما بين 1000 إلى 4000 متر.
 
وأكد وزير التنمية المحلية، أن مشروع شغلك جنب بيتك، يخدم الشباب والمرأة فى القرى، كما ستعمل الوزارة على تدريبهم وتأهيلهم لتوفير فرص عمل مناسبة.
 
 

 


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