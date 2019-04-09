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وزيرة الصحة ترسل وفد من الطب الوقائى للأقصر بعد ظهور حالات جديرى مائى للطلاب

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:33 م
وزيرة الصحة ترسل وفد من الطب الوقائى للأقصر بعد ظهور حالات جديرى مائى للطلاب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
الأقصر – أحمد مرعى
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استقبلت محافظة الأقصر، وفد من قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة بناء على تكليف من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بهدف المرور على عدد من المدارس فى مختلف المراحل التعليمية بمدن وقرى المحافظة، للإطمئنان على الإجراءات الوقائية التى تم اتخاذها حيال ظهور بعض حالات اشتباه الاصابة بالجديرى المائى فى بعض المدارس بإدارة الزينية التعليمية، وذلك حسبما قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة بالأقصر.
 
ومن جانبهم، أشاد وفد وزارة الصحة بالإجراءات المتخذة فى هذا الشأن وتقديم الدعم اللازم لإدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه محافظة الأقصر بمتابعة أعمال المسح الطبى لتلاميذ وطلاب المدارس بمختلف قرى ونجوع المحافظة.
 

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