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مميش: قناة السويس تحقق رقما قياسيا جديدا بعبور 62 سفينة بحمولة 4ملايين طن

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 11:35 ص
مميش: قناة السويس تحقق رقما قياسيا جديدا بعبور 62 سفينة بحمولة 4ملايين طن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم الثلاثاء، رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة، وذلك بعبور 62 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 4 ملايين طن.
 
وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 41  سفينة، بحمولات 2.5 مليون طن، فيما عبرت 21 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بحمولات 1.5 مليون طن.
 
وشدد الفريق مميش، على أن حركة الملاحة بالقناة تسجل يوماً تلو الأخر زيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، وهو الأمر الذي لا يدع مجالا للشك حول أهمية مشروع قناة السويس الجديدة، في رفع كفاءة القناة، وتحسين الخدمات الملاحية المُقدمة للعملاء من التوكيلات الملاحية، لتظل القناة المرفق الملاحي الأهم والأسرع والأكثر أماناً حول العالم.
 
وأكد رئيس الهيئة، على أن مشروع القناة الجديدة لا يكتسب أهميته من كونه باكورة المشروعات القومية العملاقة، وأحدث مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي، فحسب وإنما يتعدى ذلك باعتباره مشروع البنية التحتية الأساسي لنجاح مشروع التنمية بمنطقة القناة، وتغيير شكل الحياة في المنطقة وتحويلها إلى مركز لوجيستي وصناعي عالمي.
 
كما شهدت القناة عبور 5 سفن عملاقة، تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 7 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.
 
وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال، سفينة الحاويات التي ترفع علم هونج كونج COSCO DENMARK بحمولة 160 ألف طن، في رحلتها القادمة من اليونان والمتجهة إلى كولومبو، فيما جاءت سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والمُصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم على رأس قافلة الجنوب بحمولة  222 ألف طن في رحلتها القادمة من سيريلانكا والمتجهة إلى هولندا.
 

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