مفتى الجمهورية يدين بشدة التفجير الانتحارى بالشيخ زويد.. وينعى شهداء الواجب

كتب لؤى على

أدان فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بشدة التفجير الانتحارى الخسيس الذى استهدف سوق الثلاثاء بمنطقة الشيخ زويد بشمال سيناء، حيث قام انتحارى إرهابي بتفجير نفسه أثناء قيام قوة أمنية بإجراء عملية تمشيط المنطقة، حيث قام الانتحاري البالغ من العمر حوالى 15 عامًا بتفجير نفسه بالقرب من القوة الأمنية؛ مما أسفر عن استشهاد ضابطين وفردَى شرطة فضلاً عن استشهاد ثلاثة مواطنين أحدهم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، بالإضافة إلى إصابة 26 آخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.



وأكد مفتى الجمهورية فى بيان له، اليوم الثلاثاء، أن جماعات التطرف والإرهاب تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى زعزعة أمن واستقرار وطننا، ولكنهم لن ينالوا ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين.



وأشاد فضيلة المفتى ببسالة رجال الشرطة فى التصدي للهجوم الإرهابى الخسيس وتقديم أرواحهم بطيب خاطر فداءً لمصرنا الغالية.



وشدد مفتي الجمهورية على أن هذه العمليات الإرهابية الجبانة وما يقوم به أعداء الوطن لن تنال من عزيمة الشعب المصري الشجاع ولن تزيدنا إلا إصرارًا على دحر الإرهاب واقتلاع جذوره الشيطانية.



ودعا فضيلة المفتي إلى الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار مصرنا الغالية، وتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لأبطال القوات المسلحة والشرطة في حربها ضد الإرهاب.



وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء، داعيًا الله تعالى أن يتقبلهم في الصالحين ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.



