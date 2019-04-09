مصرع 3 أشخاص جراء الفيضانات فى البرازيل

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أعلنت سلطات مدينة ريو دي نيرو البرازيلية، اليوم الثلاثاء، مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل؛ جراء الفيضانات الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار بمناطق واسعة من المدينة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن صفارات الإنذار انطلقت في 21 منطقة واقعة في نطاق خطر الفيضانات بالمدينة لإخطار المواطنين بالتوجه إلى أماكن آمنة معدة سلفًا، فيما أغلقت المدارس وغمرت مياه الفيضان عددًا من الشوارع واقتلعت الأشجار.

من جانبه، قال عمدة المدينة مارسيلو كريفيلا إن المدينة تمر بمرحلة متأزمة، مطالبًا المواطنين بالبقاء داخل منازلهم في حال أمكنهم ذلك.