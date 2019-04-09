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مصرع شخص فاجأته أزمة قلبية على طريق شبين القناطر بأبوزعبل

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 09:20 م
مصرع شخص فاجأته أزمة قلبية على طريق شبين القناطر بأبوزعبل جثة
القليوبية – نيفين طه
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض مصرع شخص والعثور على جثته ملقاة على طريق شبين القناطر- أبوزعبل بمركز الخانكة، حيث تبين أنه أصيب بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته فظل ملقى بالطريق حتى جرى العثور على جثته. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتلقى العمنيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بلاغا من عمليات النجدة بوجود جثة لشخص متوفى ملقاة على جانب طريق " شبين القناطر - أبو زعبل " بناحية مساكن أبوزعبل بالخانكة.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وانتقل العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية وبالفحص تبين أنه حال سير وأ ع 41 سنة، ومقيم أبو زعبل بالطريق المشار إليه متوجها لعمله عثر على جثة م ع م يرتدى كامل ملابسه وعثر بحوزته على جميع متعلقاته الشخصية.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن الوفاة نتيجة حدوث أزمة قلبية.. ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة وجرى نقل الجثة لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3573 إدارى مركز الخانكة لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.

 


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