مبادرة "مشروعك" بالشرقية تمول 10 آلاف مشروع للشباب بتكلفة 1.3 مليار جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنفيذ 10 ألاف و 217 مشروعاً ضمن مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة مليار و 322 مليون و 46 ألف و 652 جنيه، لتوفر 42 ألفاً و 493 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربى الشبراوى مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التى تم تنفيذها مشروع (بنزيمة سيارات، تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشى – تجارة حبوب – ورشة موبيليا وغيرها.

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق (حى أول وثان) جاء فى المركز الأول من حيث عدد المشروعات التى تمت الموافقة عليها بلغت 1977 مشروع بقيمة 220 مليون و 306 ألف و 400 جنيه، يليه مركز الحسينية بإجمالى عدد المشروعات التى تم الموافقة عليه 442 مشروع بقيمة 170 مليون و 854 ألف و 250 جنيه، وجاء فى المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالى عدد المشروعات التى تم الموافقة 1310 مشروع بقيمة 157 مليون و 354 ألف و 757 جنيه .

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .

كما أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع دعم جودة التعليم - QESP " كويسب " 2 "المكون الإجتماعى للمساهمة فى رفع جودة التعليم بالمدارس المختلفة التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم وبنك التعمير الألمانى، مؤكداً على أن الدولة لا تألوا جهداً من أجل دعم المنظومة التعليمية وتهيئة المدارس المختلفة من أجل تحسين جودة الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب بمختلف المراحل الدراسية.

أوضح المحافظ أن الهدف من المشروع هو إنشاء نماذج جديدة من المدارس ذات التصميمات الحديثة بما يطابق التصميمات الصديقة للطفل للمساهمة فى رفع جودة العملية التعليمية، وتقديم للنماذج والتصميمات المعمارية المقترح تنفيذها فى المناطق الأكثر احتياجا بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

ومن جهته صرح رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم عقد الإجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع دعم جودة التعليم - QESP " كويسب " 2 " المكون الاجتماعى تحت رعاية وزير التربية والتعليم ومحافظ الشرقية، وبحضور السيدة " بيانكا فيليبس" مسئول المكون الإجتماعى لمشروع دعم وجودة التعليم " كويسب" وذلك بقاعة التدريب بمديرية التربة والتعليم بالزقازيق.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه تم اختيار إدارة بلبيس التعليمية لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بالمحافظة من خلال العمل على تقليل الكثافة والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس المختلفة وتوفير أراضى مناسبة لبناء مدارس جديدة عليها، بالإضافة إلى إجراء دورات تدريبية للعاملين بالمدارس لتنمية قدراتهم وربطها مع البيئة المحيطة، وتكوين ورش عمل لتدريب كوادر"TOT" لنقل وتبادل الخبرات مع باقى المدارس.