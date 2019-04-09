ليست المرة الأولى.. "برجر كينج" تحذف إعلانا "مسيئا ثقافيا" للآسيويين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن سلسلة مطاعم "برجر كينج" الأمريكية أثارت جدلا جديدا بإعلان اعتبره البعض حساس من الناحية الثقافية، مما اضطر السلسلة إلى حذف الإعلان الذى يصور رجلا غربيا يكافح من أجل تناول البرجر "الفيتنامى" الجديد باستخدام عيدان الأكل.

وأضافت الصحيفة، أن "برجر كينج" أحدث علامة تجارية غربية تتهم بالسخرية من عادات الطعام الآسيوية.

واجهت سلسلة الوجبات السريعة رد فعل عنيفا كبيرا على الإنترنت بعد نشر إعلان على انستجرام من برجر كينج نيوزيلندا يصور الغربيين الذين يكافحون لتناول الطعام باستخدام عيدان حمراء عملاقة أمرا فكاهيا.

وهذه ليست المرة الأولى التى تثير فيها الشركة جدلا بحملات إعلانها، ففى يونيو 2017، أوقفت حملة إعلانية فى بلجيكا استخدمت فيها صورة الملك مما أثار غضبه.

وتلاعبت الشركة فى الإعلان بمعنى كلمة كينج فى اللغة الانجليزية (أى ملك) وأشارت إلى أن الملك فيليب توج عام 2013، وذلك فى معرض الإعلان عن إطلاق علامتها التجارية فى بلجيكا هذا الشهر قائلة "ملكان وتاج واحد. من سيحكم؟ صوت الآن".

وطلب ممثلون عن الملك فيليب من الوحدة المحلية لبرجر كينج المملوكة لشركة رستورانتس براند إنترناشيونال أن تفسر موقفها.

وقالت متحدثة باسم برجر براند بلجيوم إن الشركة قررت سحب الحملة بعد حديث مع القصر.