لوبان: لا نعتدى على حرية الصحافة أو نهدد صحفيين

كتب : أحمد علوى

قالت زعيمة حزب التجمع الوطنى الفرنسى مارين لو بان لقناة "بى اف ام تى فى" الفرنسية، أنها لا تعتدى على الصحافة ولا تمثل أى تهديد لها أو للصحفيين، وذلك بعدما تم طرد أحد الصحفيين التابعين لـ"ميديا بارت".

وكررت لوبان خلال كلمتها للإذاعة الفرنسية، "إننى حريصة على الحرية وبالطبع حرية التعبير وحرية الصحافة ولن أكون فى يوم حائل أمامها، فهى من أهم معايير التحضر التى هى أساس مشروعنا وعقيدتنا".

والجدير بالذكر خلال الحملة الرئاسية الماضية لمارين لوبان، وقّعت جمعيات الصحفيين من حوالى ثلاثين وسيلة إعلام، بما فى ذلك وكالة الصحافة الفرنسية، على عريضة للاحتجاج على قرار من الجبهة الوطنية "باختيار وسائل الإعلام المسموح لها بمتابعة مارين لوبان" منددة، "يعيق حرية الإعلام".