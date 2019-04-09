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لماذا نحتاج إلى ثورة تعليمية؟.. البنك الدولى يجيب يوم 12 أبريل

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:00 ص
لماذا نحتاج إلى ثورة تعليمية؟.. البنك الدولى يجيب يوم 12 أبريل البنك الدولى
واشنطن عبد الحليم سالم
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حققت البلدان النامية تقدمًا هائلًا فى إلحاق الأطفال بالتعليم، ولكن ذلك لا يعنى بالضرورة أن جميعهم يتعلمون.

البنك الدولى، أكد أنه قد حان الوقت لإطلاق ثورة تعلم توحد جميع الأطراف صاحبة المصلحة، تحت مظلة رؤية مشتركة بشأن مدارس المستقبل.

ومن المقرر أن تعقد يوم 12 أبريل ضمن فعاليات اجتماعات الربيع واجتماعات البنك الدولى، الحلقة النقاشية للقضايا ذات الأولوية للأطراف الأساسية، صاحبة المصلحة، بدءًا من بحث الأمل المعقود بالابتكار والتكنولوجيا، وكفالة توافر مدارس آمنة، وشاملة للجميع، وانتهاءً بتأهيل أنظمة البلد المعنى، برمتها لتحقيق نواتج تعلم نوعية.

يتحدث فيها أنيت ديكسوف، من منطقة جنوب آسيا التابعة للبنك الدولى، وجوليا جيلارد، رئيس الشراكة العالمية للتعليم، وبينى مورد أونت، وزير الدولة للتنمية الدولية فى بريطانيا.

كنا يتحدث فيها هنريتا فورد مدير اليونسكو، وسيجريد كاج، وزيرة التجارة والتعاون الانمائى فى هولندا، والن بلو شريك مؤسس فى لينكد ان، وتراس الجلسة ميليندا كرين، كبير المراسلين السياسيين فى دويتشه فيله.


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