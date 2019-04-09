لصوص يقتلون سائق سيارة محملة ببضائع جمركية مهربة ببورسعيد

كتب محمود عبد الراضي

قتل لصوص سائق يقود سيارة محملة بالبضائع المهربة جمركيا ببورسعيد، وتم القبض على المتهمين.

وتلقى قسم شرطة الجنوب بمديرية أمن بورسعيد بلاغاً بالعثور على جثة سائق إثر إصابته بطلق نارى داخل سيارة ربع نقل قيادته "مُحملة بكمية من البضائع مُعدة للتهريب وغير خالصة الرسوم الجمركية"، ووجود آثار لطلقات نارية بالسيارة.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى ببورسعيد أسفرت جهوده عن التوصل إلى معلومات مفادها قيام مجهولون يستقلون الصندوق الخلفى لسيارة ربع نقل بيضاء اللون بمطاردة سيارة المجنى عليه، ومحاولتهم إجباره على التوقف وإطلاق أعيرة من بندقية آلية تجاهه، فأودوا بحياته وفروا هاربين، ومن خلال تعقب خط سير هروب الجناة بالسيارة التى كانوا يستقلونها، تبين تعطل السيارة بدائرة مركز شرطة صان الحجر بنطاق محافظة الشرقية على بُعد حوالى 45 كم من مكان إرتكاب الواقعة، كما تم التوصل لتحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص "محددين" سبق اتهامهم ومحكوم عليهم فى العديد من القضايا.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات بمشاركة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وإدارات البحث الجنائى بمديريات أمن "بورسعيد - الدقهلية - بنى سويف" (محل إقامة وأماكن تردد المتهمين) - أسفرت عن ضبط قائد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمحل إقامته بمركز المطرية بالدقهلية، وبحوزته السيارة، وضبط أحد المتهمين بنطاق مديرية أمن بنى سويف، وبمواجهة المتهمان إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الهاربين، واعترف بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات المُحملة بالبضائع المهربة بالإكراه، ويوم الواقعة حاولوا إستيقاف سيارة المجنى عليه إلا أنه حاول الهرب، فأطلق الهاربان أعيرة نارية تجاهه من بندقية آلية فأودوا بحياته وفروا هاربين.