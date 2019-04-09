في أول كلمة علنية له.. غصن يقول إنه برئ وضحية الطعن فى الظهر

رويترز

قال كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان المعزول، إنه برئ وهاجم زملاءه السابقين متهما إياهم بأنهم طعنوه فر الظهر وتآمروا عليه.

وكان غصن يتحدث فى رسالة مسجلة بالفيديو فى أول حديث علنى منذ اعتقاله أول مرة العام الماضى.

وألقى ممثلو الادعاء القبض ثانية على غصن الأسبوع الماضى بتهم جديدة بأنه استغل أموال الشركة للتربح فى حدود 5 ملايين دولار. وكان غصن خرج من السجن بكفالة قدرها 9 ملايين دولار قبل 30 يوما سجل خلالها تسجيل الفيديو الذى بثه محاموه اليوم الثلاثاء.

وفى تسجيل الفيديو، الذى تم عرضه على الصحفيين فى طوكيو، قال غصن رئيس شركة نيسان السابق إنه ضحية منافسين أنانيين اعتزموا إخراج تحالف أوثق بين شركة تصنيع السيارات اليابانية وشريكتها الفرنسية رينو عن مساره.

وقال كبير محاميه جونيتشيرو هيروناكا إن غصن تحدث عن بعض الأفراد بالاسم فى الفيديو ولكن تم حذف الإشارة إلى ذلك بسبب مخاوف قانونية.

ويصور الفيديو وتصريحات هيروناكا، التى تزعم تعرضه لمعاملة قاسية من ممثلى الادعاء هو وزوجته كارول، غصن على أنه ضحية منافسين داخل الشركة والنظام القضائى اليابانى.

وقال غصن فى الفيديو "هذه مؤامرة... الأمر لا يتعلق بالجشع أو الديكتاتورية، إنها مؤامرة، إنها طعنة فى الظهر". وأضاف أن المؤامرة وليدة الخوف من أن ينجح فى تقريب نيسان من شريكها رينو المساهم الرئيسى فى نيسان.

وقال "كان هناك خوف من الخطوة المقبلة في التحالف وهو ما يتعلق بالتلاقي والتحرك صوب اندماج وهو ما كان سيهدد بطريقة معينة بعض الناس أو يهدد في نهاية الأمر سيادة نيسان".

وقال هيروناكا في الإفادة الصحفية إن الادعاء يتصرف "بطريقة وحشية" ويضع غصن تحت ضغط جسماني وذهني كبير للحصول على اعتراف.