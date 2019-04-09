فيديو.. عقيلة صالح : السيسى يبذل جهدا ضخما لمصلحة الشعب الليبى

كتب أيمن رمضان

قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، إنه كان يتمنى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته لمصر، نظراً لحبه وخوفه الشديدين على الشعب والجيش الليبى، مؤكدا أن موقف الرئيس السيسى ، كان واضح من البداية تجاه الشعب والجيش الليبى، وعمل على المصالحة وتوحيد الجيش..وأتذكر أول لقاء جمعنا به قال لنا " أن الشعب الليبى على دماغنا من فوق ونحن مع الشعب الليبى".

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبى، خلال لقاء خاص له عبر فضائية "extra news"، أن الرئيس السيسى ، كان موقفه واضح تجاه الدولة والشعب الليبى وتوحيد الجيش الوطنى ، وتابع:"وعليه فلا يزايد أحد على مصر ولا رئيسها وشعبها تجاه المشهد الليبى"، مشدداً على الرئيس يبذل جهداً ضخماً تجاه الموقف الليبى وسيتضاعف هذا الجهد خلال فترة تواجده فى أمريكا.

وتعليقاً على العملية العسكرية التى يشنها الجيش الوطنى الليبى، ضد المليشيات الإرهابية فى طرابلس، أكد "صالح"، أن الجيش الوطنى لم يتجاوز فى حقوق المواطنين، ويعمل على إخراج الميليشيات من طرابلس".

يذكر أن عقيلة صالح ، رئيس مجلس النواب المصرى، فى زيارة إلى القاهرة بدعوة من أمين عام جامعة الدولة العربية السفير أحمد أبو الغيط.