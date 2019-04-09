غلق وتشميع محال تجارية ومقاهي غير مرخصة بحى شرق مدينة أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على استمرارية الحملات الرقابية للقضاء على كافة الظواهر السلبية بالمحافظة، والتي تضم إدارة منشآت غير مرخصة ومباني مخالفة، بالإضافة إلي إزالة كافة الإشغالات والتعديات وإحكام الرقابة على المحال العامة على مستوي المحافظة، مشددًا علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم.

كان المحافظ، قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أنشطة المحال التجارية المختلفة، ومدى مراعاتها لشروط السلامة والأمن الصناعي، والتأكد من سلامة وجودة كل ما يقدم للمواطنين، وغلق وتشميع أي نشاط تجاري يعمل بدون ترخيص، وذلك لحماية حقوق المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

في هذا الإطار، شن حي شرق مدينة أسيوط، حملة إشغالات موسعة بمناطق مختلفة من الحي، شملت شارع البحر بالوليدية وكورنيش النيل والجلاء ورياض، وتم خلالها رفع عدد كبير من إشغالات المقاهي والكافيتريات وتشميع المحال التي بدون ترخيص، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، كذلك قامت الحملة بإزالة حواجز حديدية وخرسانية من الشوارع تحت إشراف رئيس حي شرق، وبالتنسيق مع قوات الشرطة وإدارة الرخص والإدارة الهندسية والاشغالات بالحي.

وأوضح محمد حلمي رئيس الحي، أن الهدف من الحملة متابعة المحال التجارية، والتأكد من صلاحية السلع التي يتم تقديمها ومراجعة كافة تراخيص مزاولة النشاط والشهادات الصحية، والتنبيه على أصحابها لاستكمال إجراءات الترخيص طبقاً للقرارات المنظمة، مؤكدا علي استمرارية هذه الحملات لضبط الأسواق، لافتًا إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، وذلك ضمن الحملات اليومية التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالحي لإعادة الانضباط بالشوارع.