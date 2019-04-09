ضبط مدير مطحن لبيعه دقيق التجارب قبل التأكد من صلاحيته للمواطنين بالإسكندرية

كتب ـ محمود عبد الراضى

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المدير المسئول عن أحد المطاحن بالإسكندرية لطحنه القمح المخصص للتجارب التمهيدية للمعدات الجديدة وطرحه للبيع دون التأكد من صلاحيته.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بالإسكندرية قيام المسئولين عن أحد المطاحن - قطاع أعمال عام - بدائرة قسم شرطة محرم بك بطحن القمح المخصص للتجارب التمهيدية والمستورد من إحدى الدول الأجنبية، حيث إن المطحن فى مهلة تطوير ورفع القدرة الإنتاجية، وقيامهم بتعبئته داخل أجولة مدون عليها بيانات المطحن، وطرحه للبيع بالأسواق، دون سحب عينات منه والتأكد من صلاحيته للاستهلاك الآدمى، ودون الحصول على موافقات الجهات المعنية للبدء فى التشغيل، حيث أنه لا يجوز بيعه وصرفه للإستهلاك الآدمى نظراً لإختلاطه بمخلفات المعدات الجديدة أثناء التجارب "برادة حديد- شحومات" محققين من ذلك أرباحاً غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع الجهات المعنية إستهدفت المطحن ، وتم ضبط المدير المسئول عن المطحن مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة ، كما ضُبط (320 جوال من الدقيق الفاخر بإجمالى أوزان 16 طن "ناتج من القمح المخصص للتجارب التمهيدية بالمطحن فقط").. تم سحب عينات بمعرفة مفتشى الأغذية لإرسالها إلى معامل التحاليل بالجهة المختصة.

كما تبين أن كميات القمح التى تم استيرادها من الخارج بقصد تجارب المعدات هى (198,400) طن، وبمراجعة الدفاتر الخاصة بالمطحن تبين قيامهم ببيع 880 جوال من الدقيق الفاخر بإجمال أوزان (44) طن ناتج عمليات التجارب.