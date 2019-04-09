ضبط عصابة تتاجر فى الأطفال وتستغلهم فى الشوارع مقابل 25 جنيها يوميا

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاتجار بالأطفال واستغلالهم.

وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأحداث بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام ربة منزل مقيمة بالمنوفية مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى حكم قضائى صادر ضدها فى قضية مخدرات، وسائق مقيم بالقاهرة سبق الحكم عليه فى 3 قضايا تبديد، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه فى الإتجار بالأطفال واستغلالهم فى الأعمال الضارة بهم صحياً ونفسياً، حيث يقوما بجمع بعض الأطفال من قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية وإصطحابهم بسيارة ميكروباص ملك وقيادة الثانى، إلى مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة واستغلالهم فى أعمال النظافة وجمع القمامة لحساب إحدى الشركات الخاصة المتعاقدة على أعمال النظافة بنطاق المدينة، مرتدين الزى الخاص بالشركة، بناء على التعاقد المبرم بين المتهمان والشركة من الباطن، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم القيام بعدة مأموريات بمناطق متفرقة بمدينة السادس من أكتوبر أسفرت عن ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة، و(7 أطفال تتراوح أعمارهم من 10 سنوات و15 سنة جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية"، والذين أكدوا حضورهم للعمل بمدينة السادس من أكتوبر برفقة المتهمين مستقلين السيارة قيادة المتهم الثانى والقيام بأعمال النظافة وجمع القمامة مقابل مبلغ مالى قدره ( 25 جنيها) كأجر يومى لكل منهم، وبمواجهة المتهمين اعترفا بقيامهما بالتعاقد مع الشركة من الباطن على جلب الأطفال للقيام بأعمال النظافة وجمع القمامة بمدينة السادس من أكتوبر مقابل مبلغ قدره ( 75 جنيهاً ) للطفل، وقيامهما بتجميع الأطفال المجنى عليهم وتشغيلهم مقابل أجر يومى قدره (25 جنيها) لكل طفل والاستحواذ على فارق القيمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.