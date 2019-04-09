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ضبط المدير المسئول عن أحد المطاحن بالإسكندرية لقيامة بطحن قمح مخصص للتجارب

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:59 م
ضبط المدير المسئول عن أحد المطاحن بالإسكندرية لقيامة بطحن قمح مخصص للتجارب ضبط متهم - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق، وأسفرت عن ضبط مدير أحد المطاحن لقيامة بطحن القمح المخصص للتجارب التمهيدية للمعدات الجديدة وطرحه للبيع دون التأكد من الصلاحية.

فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بالإسكندرية قيام المسئولين عن أحد المطاحن - قطاع أعمال عام - كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك، بطحن القمح المخصص للتجارب التمهيدية والمستورد من إحدى الدول الأجنبية، حيث إن المطحن فى مهلة تطوير ورفع القدرة الإنتاجية، وقيامهم بتعبئته داخل أجولة مدون عليها بيانات المطحن، وطرحة للبيع بالأسواق، دون سحب عينات منه والتأكد من صلاحيته للإستهلاك الآدمى، ودون الحصول على موافقات الجهات المعنية للبدء فى التشغيل، حيث إنه لا يجوز بيعه وصرفه للاستهلاك الآدمى نظراً لاختلاطه بمخلفات المعدات الجديدة أثناء التجارب "برادة حديد- شحومات" محققين من ذلك أرباحاً غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع الجهات المعنية استهدفت المطحن المشار إليه، وتم ضبط المدير المسئول عن المطحن 54 سنة - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، كما ضُبط (320 جوال من الدقيق الفاخر بإجمالى أوزان 16 طن "ناتج من القمح المخصص للتجارب التمهيدية بالمطحن فقط")، تم سحب عينات بمعرفة مفتشى الأغذية لإرسالها إلى معامل التحاليل بالجهة المختصة

كما تبين أن كميات القمح التى تم استيرادها من الخارج بقصد تجارب المعدات هى 198,400 طن، وبمراجعة الدفاتر الخاصة بالمطحن تبين قيامهم ببيع 880 جوال من الدقيق الفاخر بإجمال أوزان 44 طنا ناتج عمليات التجارب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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