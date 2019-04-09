صور.. موجة من الطقس السئ تضرب البرازيل

رويترز

شهدت المدن البرازيلية اليوم الثلاثاء موجة من الطقس السئ جراء سقوط الأمطار الغزيرة التى أعاقت حركة المرور فى الشوارع بصورة كبيرة.

وقد أصيب الشوارع بحالة من الشلل نتيجة تراكم المياه بصورة كبيرة، بينما تسعى السلطات إلى تسيير الشوارع ونقل المصابين جراء الأمطار الغزيرة إلى المستشفيات.

وغمرت أمطار نهاية الصيف العديد من الأحياء وسدت الطرق الرئيسية بالعاصمة وعدة مدن أخرى، بينما قطعت خدمات القطارات والحافلات فى بعض المناطق.



أحد الدراجات النارية تقطع طريقها وسط المياه



الأمطار تغرق الشوارع



أمطار غزيرة تضرب المدن البرازيلية



حادث مرورى بسبب الأمطار



زحام شديد فى الشوارع



سيارات نصف غارقة



شلل مرورى بسبب الأمطار



محاولات لإزاحة المياة أمام أحد المحال



مواطنان يحتميان بإحدى اللافتات



مواطنون وسط مياه الأمطار



مواطنون يتحاشون المياه عبر التعلق بالأرصفة