صور.. محافظ البحر الأحمر يستقبل وفد إعلامى رومانى لبحث تنشيط السياحة

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، وفدا إعلامياً يضم أشهر وسائل الإعلام الرومانية، للأطمئنان على مدى استعداد المحافظة لاستقبال السياحة الرومانية، وزيادة أعداد السائحين الرومانيين الذين يزورون البحر الأحمر .

كما اعلن محافظ البحر الأحمر، عن عمق العلاقات بين مصر ورومانيا، مشيراً إلى أن تلك العلاقات سوف تتزايد خلال الأعوام المقبلة ومع مر التاريخ، مؤكدا أن سيقوم بزيارة لدولة رومانيا وعمل توأمة مع أحد المدن الرومانية لزيادة أعداد السائحين الوافدين الي منتجعات البحر الأحمر الرائعة.

كما أكد المحافظ، أن المحافظة على أتم استعداد لاستقبال عدد كبير من السياح الرومان، موضحاً أن البحر الأحمر تمتلك 86 الف غرفة فندقية تمتد علي طول سواحلها، كما أنها تحوي العديد من المزارات الدينية والمحميات الطبيعية ، 2 مطار دولي، و يتم حاليا انشاء مطار اخر جنوب مرسي علم.

وأشار المحافظ، أن البحر الأحمر تعمل علي الحفاظ علي التوازن البيئي بين الحياة البرية والبحرية، مشيرا أن محطات الكهرباء الرئيسية لدينا تعتمد علي الطاقة النظيفة، المتمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .

كما أكد المحافظ، أن المحافظة تعتمد بشكل رئيسي علي صناعة السياحة، مشيرا أن البحر الأحمر آمنة تماما و المواطنون هنا هم شركاء في الحفاظ علي الأمن، موجها الدعوة لأعضاء الوفد الروماني للتجول ليلا بالمحافظة الساحلية حتي يلمسوا بأنفسهم مدي الأمن والأمان بها ، متمنيا أن يلتقوا بالسائحين المتواجدين هنا لنقل الصورة الحقيقية عن الأمن، مؤكداً علي أهمية دور الإعلام في تعريف المواطن الروماني بجمال وروعة شواطئ البحر الأحمر، قائلاً "إن من يزور البحر الأحمر لا يستطيع التوقف عن زيارتها"، مشيراً ان الإعلام هو عين الحقيقة، والرسالة منكم ستكون هي الصادقة للشعب الروماني .

ومن جانبهم، وجه أعضاء الوفد الشكر للمحافظ علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدين أنهم سيقومون بنقل الصورة الحقيقية عن الأمن والاستقرار بالبحر الأحمر ، كما حرصوا علي التقاط الصور التذكارية مع المحافظ .