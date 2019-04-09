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صور.. محافظ الأقصر يستقبل السفير النيوزلندى بالقاهرة لبحث التعاون المشترك

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 11:07 م
صور.. محافظ الأقصر يستقبل السفير النيوزلندى بالقاهرة لبحث التعاون المشترك محافظ الاقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، السفير جريج لويس سفير نيوزلندا بالقاهرة، وذلك خلال زيارته لمحافظة الأقصر لبحث سبل دعم التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين.

وأوضح سفير نيوزلندا أنه تولى منصبه فى شهر يناير الماضى، وتعد هذه هى الزيارة الأولى له لمحافظة الأقصر السياحية، حيث عبر عن انبهاره بالطبيعة الساحرة الخلابة التى تمتاز بها المدينة الأثرية.

كما حرص سفير نيوزلندا بالقاهرة على زيارة المعالم الأثرية بالأقصر، مشيداً بعظمة الحضارة المصرية القديمة، واستقل فلوكة للاستمتاع بجولة فى نهر النيل العظيم، مؤكداً على الأمن والأمان الذى تنعم بهما محافظة الأقصر.

ومن جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن ترحيبه بسفير نيوزلندا متمنياً له إقامة طيبة، وأن تكون الأقصر من أفضل المقاصد السياحية للسائح النيوزلندى خلال الموسم السياحى المقبل.

وأكد السفير جريج لويس، انه سيعد مسودة لأوجه التعاون بين الأقصر ونيوزلندا فى العديد من المجالات المشتركة للاستفادة فى مجال السياحة وتبادل الخبرات بين الجانبين، وفى ختام اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية.

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