صور.. السلع الغذائية مخفضة الأسعار بشوادر "كلنا واحد" تحارب الغلاء

كتب محمود عبد الراضي

"لافتات عليها صورة الرئيس، ومحال تجارية وشوادر تحمل اسم مبادرة "كلنا واحد"، وأسعار مخفضة، وإقبال كبير من السيدات على السلع"، هكذا يبدو المشهد في شوادر ومنافذ "كلنا واحد"، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

وانطلاقاً من تكليفاته لوزارة الداخلية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمراقبة الأسعار والعمل على خفضها بما يتلائم ومتطلبات واحتياجات المواطنين، حيث أطلقت الوزارة مرحلة جديدة من مبادراتها الإجتماعية والإنسانية (كلنا واحد) على محورين الأول - توفير السلع الأساسية للمواطنين بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية، بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها بالأسواق والثانى – الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى ومنع الممارسات الاحتكارية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

واستمراراً لمبادرة "كلنا واحد" فقد واصلت وزارة الداخلية تفعيل المرحلة الجديدة من المبادرة لتوفير السلع الأساسية برعاية كريمة من رئيس الجمهورية - وذلك من خلال طرحها بـ626 فرع لكبرى السلاسل التجارية والمنتشرة على امتداد ربوع الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وهامش ربح بسيط مما ينعكس أثرها إيجابياً على جموع المستهلكين.

كما حرصت الوزارة على المشاركة الجادة والفاعلة فى مبادرة ( كلنا واحد - أهلاً رمضان) وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بإستمرار عمليات التوسع فى إفتتاح منافذ "أمــان" لتوفير السلع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وذلك من خلال 132 منفذ على مستوى الجمهورية، وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، فضلاً عن إفتتاح وتطوير13 منفذ بنطاق محافظتى القاهرة والإسكندرية.

وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرص سيادته على مساندة المواطنين من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

وانفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق ضبط 114 قضية تموينية متنوعة أبرزها ضبط تاجر مواد غذائية وسيارة نقل قيادته، بدائرة قسم مركز شرطة الفيوم، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (1,500 طن وخمسمائة كيلو جرام "دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى بالفيوم، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة مينا البصل (محافظة الإسكندرية)، لحيازته وإنتاجه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (7760 – سبعة آلاف وسبعمائة وستون عبوة "حلوى جافة") غير مدون عليها ثمة بيانات تجارية أو تواريخ الإنتاج والصلاحية، غير صالحة للإستهلاك الآدمى لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلاً عن ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية – بدائرة قسم شرطة كفر الزيات (محافظة الغربية)، لحيازته وإنتاجه كميات كبيرة من "خل الطعام" منتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها اسم تجارى، وتدوين تواريخ صلاحية سارية "إنتاج يناير 2019" خلافاً للحقيقة، حيث تم ضبط كميات قدرها (720 سبعمائة وعشرون عبوة خل طعام مدون عليها البيانات المشار إليها – 420 أربعمائة وعشرون لتر مستلزمات إنتاج "خل طعام" معبأ غير صالح للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيته فى ديسمبر 2017، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت جهود الأفرع الجغرافية لشرطة التموين بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام في ضبط 980 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط 16 قضايا إسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها 122إسطوانة بوتاجاز، وضبط قضية مواد بترولية ضبط خلالها 8460 لتر "سولار"، 9 قضايا دقيق مدعم وأقماح .. ضبط خلالها 8 طن دقيق، ضبط 249 قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط 28 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية ، ضبط خلالها (2,150 طن سكر – 252 عبوة زيت طعام ).

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (3) قضية فى مجال الإستيلاء على الدعم، وضبط 62 قضية فى مجال الغش الغذائى، ضبط خلالها (20,926 طن مواد غذائية متنوعة – 560 عبوة "خل طعام" – 14198 عبوة "عصائر – بسكويت - سناكس"، وضبط 22 قضية فى مجال الغش التجارى، ضبط خلالها 250 كيلو جرام بلاستيك – 1050 لتر منظفات – 194 قطعة "مستحضرات تجميل – منظفات"، وضبط 524 قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص)، وضبط 23 قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها، ضبط خلالها 2,762 طن لحوم، وضبط 31 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها (6365عبوة سجائر.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 5 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية، ضبط خلالها (5,150 طن أسمدة وأعلاف – 83 عبوة مبيدات)، وضبط 6 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، ضبط خلالها (807 عبوة مستحضرات)، وضبط 1 قضية فى مجال الإتجار بالألعاب النارية، ضبط خلالها (3000 قطعة ألعاب نارية متنوعة)، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.