وأكد المنذري - وفقا لوكالة الأنباء العمانية اليوم /الثلاثاء/ - أن زيارته لروسيا تأتي في إطار الزيارات المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى حرص السلطنة على تطوير التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، منوهًا بأن بلاده تعمل على تهيئة المناخ الملائم للمستثمرين وتوفير كافة التسهيلات لهم.

من جهتها، أكدت ماتفيينكو أن روسيا والسلطنة ترتبطان بعلاقات طيبة، معربة عن تطلعها في أن تسهم الزيارة في توطيد هذه العلاقات من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي؛ لخدمة مصالح البلدين الصديقين.

وأشادت بجهود السلطنة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد للحفاظ على استقرار المنطقة والإسهام في حفظ الأمن والسلم الدوليين، مشيدة بما تشهده السلطنة من منجزات تنموية وحضارية.