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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-4 -2019

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:08 م
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-4 -2019 العملة الأمريكية
كتبت سارة الباز
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سجلت العملة الأمريكية، اليوم، الثلاثاء، 9-4-2019، استقرار حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية الأسبوع الماضى، واستقر سعر الدولار، وسجل استقرارا نسبيا بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 17.26 جنيه للشراء، و17.39 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.26 جنيه للشراء

17.39 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.26  جنيه للشراء

17.36  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.28  جنيه للشراء

17.38  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

 

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