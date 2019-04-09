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رئيس مجلس النواب: "لابد من تحصين البرلمان من الحل بسبب الكوتة"

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 04:05 م
رئيس مجلس النواب: "لابد من تحصين البرلمان من الحل بسبب الكوتة" الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
نور على
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قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "لابد من تحصين هذا البرلمان فى ظل وضع مادة بالتعديلات الدستورية تنص على لكوتة للمرأة".

 

وأضاف "عبد العال": "سيتم صياغة مادة الكوتة بحيث يتم النص على أن المادة الخاصة بكوتة المرأة تسرى على الفصل التشريعى القادم ولا تسرى على الفصل التشريعى الحالى".

 

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن المادة 244 تنص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور"، مضيفًا: "رغم وجود المادة "224" من الدستور إلا أنه لا يجب أن  نترك تفسير الأمر لخطأ هنا أوهناك".

 

جاء ذلك تعقيبا على ما آثاره النائب عبد المنعم  العليمى، من أن أخذ بالكوتة فى التعديلات الدستورية يعرض البرلمان للحل، لأن حال موافقة الشعب على التعديلات تصبح نافذة والبرلمان الحالى لن تكون المراة ممثلة فيه بنسبة الـ25% من عدد أعضاءه مما يعرضه للحل".

 

وطالب العليمى بضرورة وجود ضمانة من عدم تعرض البرلمان للحل اذا تم صدور التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن أحد الحلول أن يتم تطبيق الكوتة على البرلمان القادم ولا تسرى على البرلمان الحالى". 


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